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Yaşam Mersin'de 3,4 büyüklüğünde deprem
Yaşam

Mersin'de 3,4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremden etkilenen Mersinli vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:44:00 -
Mersin'de 3,4 büyüklüğünde deprem

Mersin’de merkez üssü merkez Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3,4 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı

 

Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

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