Mersin'de 3,4 büyüklüğünde deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremden etkilenen Mersinli vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Mersin’de merkez üssü merkez Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
3,4 büyüklüğünde deprem ile sallandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı
Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.