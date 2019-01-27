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Mersin'de 2 milyon civciv ölüme terk edildi

Mersin Çamlıyayla'da Sabire Eren'e ait kümesi kiralayan Adana merkezli şirket, yaklaşık 2 milyon civcivi, ölüme terk etti.

27 Ocak 2019 Pazar 17:40
Mersin'de 2 milyon civciv ölüme terk edildi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde,  tavuk ve yumurta üretim firması, kiraladığı kümese yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Firma iflas edince, aç ve susuz kalan civcivler ölüme terk edildi.

Çamlıyayla'da Sabire Eren'e ait kümesi kiralayan Adana merkezli şirket, buraya yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Şirket kısa süre önce iflas ettiğini açıklayıp 15 gündür bölgeye yem göndermeyince hayvanlar da açlık ve ölüm tehkilesi ile karşı karşıya kaldı. Şimdiye kadar 200 bine yakın civciv açlıktan öldü. Ölen civcivleri küreklerle çuvala doldurup atmak zorunda kaldığını belirten kümes sahibi Sabire Eren, "Hayvanların aç susuz öldüğüne yanıyorum. Ağzıma ekmek alsam boğazımda kalıyor. Bu hayvanların günahı ne anlayamadım. Yıllardır böyle bir şey görmedik" diyerek gözyaşı döktü.

Mahalle Muhtarı Mustafa Borluoğlu ise yardım beklediklerini ifade ederek, "Firmanın göndermiş olduğu civcivler ölmeye başladı. Civcivler geleli 15 gün oldu, bir sefer yem gelmedi. Kendi imkanımızla bu kadar yapabiliyoruz. İmkanlar el vermeyince civcivler telef oldu. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden yardım istiyoruz. Tarım kredi ve bankalara borcu olan bu insanlara yardım edilmesi lazım. Bir papağan kadar bu tavuk üreticilerinin değeri kalmadı. Sahada 2 milyon hayvan var bunların hepsi ölüme terk edildi" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 17:40
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