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Aktüel Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından teşhis edilerek yakalandı
Aktüel

Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından teşhis edilerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:43:10 -
Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından teşhis edilerek yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, 8 evden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde son 3 haftada 8 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların yapıldığı 5 mahalledeki çeşitli işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin M.A. ve V.U. olduğu belirleyen polis, zanlıları adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların hırsızlık yaptıkları bazı evlerden kaçarak uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

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