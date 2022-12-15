Mersin'de 131 gözaltı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 131 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan operasyonla ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'de 4 aydır devam eden bizim projeli operasyon olarak nitelendirdiğimiz bu organizasyon ağını çökertmeye yönelik yaklaşık 137 hedefimiz vardı. Bugün sabah 137 şüpheliden 131'i gözaltına alındı. 1960 polis bu operasyona katıldı, helikopter, İHA, 18 narkotik dedektör köpek, özel harekat unsurlarımızla birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirildi." (İLKHA)