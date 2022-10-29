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Aktüel Mersin yangın son durum nedir?
Aktüel

Mersin yangın son durum nedir?

Mersin'de palet fabrikasında bir yangın çıktı. Vatandaşlar ise yangında son durumun ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Mersin yangın söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2022-10-29 22:29:00 -
Mersin yangın son durum nedir?

Mersin’de büyük bir yangın çıktı. Vatandaşlar ise yangının söndürülüp söndürülmediğini araştırmaya başladı.

Mersin yangın son durum nedir?

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.

Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

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