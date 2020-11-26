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Aktüel Mersin ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Aktüel

Mersin ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:21:27 -
Mersin ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

MERSİN (AA) - Mersin ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesinde, toplu taşıma araçlarına yönelik alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Esnafı da ziyaret eden Su, hem işletme sahiplerinden hem de alışveriş yapan vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Su, yaptığı açıklamada, kurallara uyma alışkanlığının daha da artmasını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan zaruri olmadığı sürece ev ziyaretlerine gitmemelerini rica ediyorum. Bu hepimizin sağlığı açısından uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerinin yer aldığı broşür dağıttı.

Denetimlerde Vali Su'ya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve diğer ilgililer de eşlik etti.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kaymakam Ahmet Arık, Sumbas Caddesi'nde, esnafa yönelik denetimlere katıldı. Esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Arık, herkesten tedbirlere uymasını istedi.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Arık, son zamanlarda dünya ve ülke genelindeki gibi ilçede de pozitif vaka sayılarının artış eğiliminde olduğunu söyledi.

Arık, ilçe genelinde tedbirleri ve denetimleri artırdıklarını vurgulayarak, "Kurallara uymayanlara ceza yazıyoruz. Herkes kurallara uysun istiyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerle artan sayıyı geriye döndüreceğiz. Aksi takdirde hastane ve yoğun bakımlarda doluluk olur. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." diye konuştu.

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