Mersin Valisi Su'dan görme engelli 2 gence "akıllı baston" sürprizi

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, ziyaretine gelen görme engelli iki gence "akıllı baston" hediye etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, beraberindeki engelli gençler ve aileleriyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vali Su'yu makamında ziyaret etti.

Su, Yenişehir Gençlik Merkezinde rehabilitasyon süreci devam eden çocuklarla sohbet eden Su, görme engelli iki gence de "akıllı baston" hediye etti.

Engelsiz bir dünya için gayretlerin arttırılması gerektiğini ifade eden Su, kentte bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Su, sadece bir gün değil 365 gün onların yanında olduklarını dile getirdi.















