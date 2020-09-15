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Aktüel Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Kovid-19 değerlendirmesi:
Aktüel

Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Kovid-19 değerlendirmesi:

"Ev haricindeki her alanda maske takılmasını zorunlu hale getirdik" - "İlimizde genel itibarıyla kurallara uyuluyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:34:18 -
Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Kovid-19 değerlendirmesi:

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimler yapıldığını belirterek "Kontrollerdeki amacımız ceza yazmak değil, farkındalığı arttırmak. Ev haricindeki her alanda maske takılmasını zorunlu hale getirdik." dedi.

Su, Mersin Gazeteciler Cemiyetine (MGC) yaptığı ziyarette, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Su, salgınından korunmak için alınan kural ve tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Su, Kovid-19 tedbirlerine uyulması için kentteki her alanda çalışma yürüttüklerini vurgulayarak "Çok ciddi sayıda filyasyon ekibimiz var. Bu ekiplerimizle pozitif vakalar ve temaslı vatandaşların kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bunları izolasyona tabi tutuyor, başka kişilere temasını önleyip bulaşının artmasına engel oluyoruz. Bu, çok önemli bir faaliyet. Bu konuda çok başarılıyız, gayet iyi gidiyoruz." diye konuştu.

- "Ev haricindeki her alanda maske takılmasını zorunlu hale getirdik"

Toplumda salgından korunma bilincinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Su; maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin önemine işaret etti.

Su, vaka sayılarının azalmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Düğünlerden taziyelere, iş yerlerindeki çalışma şartlarından sokağa kadar her alanda aldığımız tedbirler var. Bunları vatandaşlarımıza söylüyoruz, uygulanıp uygulanmadığını kurduğumuz denetim ekiplerimizle kontrol ediyoruz. Kontrollerdeki amacımız ceza yazmak değil, farkındalığı arttırmak. Ev haricindeki her alanda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Bir kişi evinden çıkıyorsa, her yerde maskesini takarak gezecek ve işini yapacak. İlimizde genel itibarıyla kurallara uyuluyor. Bu, güzel bir şey. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettikleri için teşekkür ediyorum."

Kentte izolasyona tabi tutulan vatandaşların bulunduğunu aktaran Su, bu kişilerin kontrollerinin, denetim ekiplerince periyodik aralıklarla yapıldığını ifade etti.

Su, pozitif vakalar ve onlarla temaslı kişilerin izolasyonunu sağlamak amacıyla kentteki bir öğrenci yurdunu hizmete açacaklarını, kurala uymayan vatandaşlara adli ve idari ceza işlemi uygulanacağını sözlerine ekledi.

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