Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!
Mersin yöresine ait hem pratik hemde lezzetli bir tarifle geldim. Hem meze olarak hemde kahvaltılık olarak tercih edebilirsiniz.
Mersin Usulü Patates Tarifi İçin Malzemeler
5 orta boy patates
4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağ
1 küçük kase maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağ
Karabiber
Pulbiber
Tuz
Mersin Usulü Patates Tarifi Nasıl Yapılır?
Patateslerin kabuklarını soyup yuvarlak olcak şekilde ince ince keselim. Soğuk suda 1- 2 kez yıkayalım ardından iyice kurulayalım. Bol yağda kızartalım. Sarımsakları soyup doğrayalım. Tereyağ ile küçük bir tavada kavuralım. Kızaran patateslere önce sarımsaklı tereyağını ekleyip karıştıralım. Ardından tuzunu ve ince ince doğradığımız maydanozu karabiber ve pulbiberi ekleyelim. En sonda zeytinyağını ekleyip karıştıralım. Servise hazırdır.
Kadın - Aile
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