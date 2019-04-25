Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı





MERSİN (AA) - Mersin Valiliği himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur ilçesinden başladı.

Bu yıl 9 ülkeden 13 takım ve 130 sporcunun katıldığı turun 1. etap startını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

Seçer, yaptığı konuşmada, "Tour Of Mersin" heyecanının Anamur'dan başladığını ve 4 gün boyunca devam edeceğini belirtti.

Tur kapsamında 13 ilçede bisikletçilerin belirlenen güzergahları geçeceğini ifade eden Seçer, "Sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya bölgemizin, Mersin'imizin, tarihi ve turistik yerlerini, güzel coğrafyasını tanıtma imkanımız olacak." dedi.

Konuşmanın ardından Anamur ilçesi Atatürk Bulvarı'nda start alan 5. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 1. Etabı, Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'nde sona erdi.

190 kilometrelik parkur sonunda Belarus Minsk Cycling Club takımından Branislau Samoilau, 2 saat 47 dakika 49 saniyelik derecesi ile 1. etap genel klasman birincisi ve aynı zamanda sprint lideri olarak sarı ve turkuaz mayoyu aldı.

Herrmann Radteam takımından Florian Obersteiner 2 saat 47 dakika 55 saniye ile ikinci oldu. Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımından Halil Doğan ise 2 saat 48 dakika 30 saniye ile hem genel klasman üçüncüsü hem de tırmanış lideri olarak turuncu mayoyu almaya hak kazandı.

Turun ikinci etabı yarın Gülnar ilçesinden start alacak.