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Mersin Teknopark’ta istihdam seferberliği anlatıldı

Çalışma ve İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü personelince, Mersin Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalara istihdam seferberliği kapsamında uygulanan teşvikler konusunda bilgiler verildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:27
Mersin Teknopark’ta istihdam seferberliği anlatıldı

Çalışma ve İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü personelince, Mersin Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalara istihdam seferberliği kapsamında uygulanan teşvikler konusunda bilgiler verildi.


Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, İŞKUR Meslek danışmanları Muhammed Lütfü Emre ve Süleyman Erkan Şanlı ile firma temsilcileri katıldı.


Toplantıda teşvikler ve İŞKUR uygulamaları ile ilgili bilgi veren meslek danışmanı Muhammed Lütfü Emre, "İŞKUR‘un işverenlere sağladığı birçok teşvik paketleri var. İşverenlerimizin bu paketlerden yararlanması için işe alacakları personellerin İŞKUR kaydının aktif ve güncel olması gerekiyor. Bunun dışında işverenlerin SGK borçlarının da bulunmaması gerekiyor" dedi.


İstihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşvikler hakkında bilgi veren Süleyman Erkan Şanlı ise "Mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında, teknopark firmaları için geleceğin mesleklerinde (mobil yazılım geliştirme uzmanı, yazılım mühendisi, bulut bilişim uzmanı, yazılım ve veri tabanı uzmanı) işbaşı eğitim programı başta geliyor. İşbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılması amaçlanıyor. 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşvikler, hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:27
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