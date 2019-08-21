Mersin polisinden vatandaşlara ’güvenli yaşam rehberi’

Mersin polisi vatandaşları dolandırıcılık olayları konusunda uyararak ’güvenli yaşam rehberi’ dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki esnaf ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek, iş yerinden ve evden hırsızlık, iletişim yolu ile dolandırıcılık suçları hakkında bilgi verip, ’güvenli yaşam rehberi’ dağıttı.

Ekipler ayrıca, vatandaşların bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmaları halinde, ’155 polis imdat’ hattını aramalarını ya da en yakın emniyet birimine müracaat etmelerini istedi.