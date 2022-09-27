Mersin polis evi saldırı kim yaptı? Mersin'de neler yaşandı?

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Bir polis şehit olurken bir polis yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. Soylu, "İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Bunun yanı sıra bir sivil vatandaşımız da bir hanımefendi, o da verilen bilgi çerçevesinde balkonda otururken bir kurşun isabet ediyor ama onun da şükür hayati tehlikesi yok. Ameliyatının bittiği konusunda bir bilgimiz oluştu. İki kişi de yine sivil vatandaşlar, onlar da patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyorlar, onlarda da herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

Soylu, "Bir evladımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin, şehitler tepesinin eri, yiğidi oldu. Terör örgütüyle ilgili maalesef bu tip meselelerde birçok tezvirat, meseleyi bilenler, bilmeyenler, meseleye yönelik kendi zihin karmaşıklığını ortaya koymak isteyenler, herkes bir şey söylüyor. Arkadaşlarımızla beraber yapılan ilk tespiti ifade edeceğim; bir teröristin kimliğini önemli bir ölçüde belirlediler. Yani kim olduğunu... Çünkü patlamayla kopan bir kafa var, dört de bacak var. Bir yerde iç organları her tarafa yayılmıştı, arkadaşlar toparladılar. Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.