'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması! Gülben ergen sorgu odasında
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Şarkıcı Gülben Ergen, Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde trajik bir şekilde can veren Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümü sonrası yaptığı sanal medya paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ergen, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi.

FATMANUR Çelik ve kızı Hira'nın ölümünün ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Bakırköy Adliyesi'ne geldi.

 

Şarkıcı Gülben Ergen, 2 Mart'ta Kazılıçeşme Sahili'nde hayatını kaybeden Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler'le (8) ilgili sanal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Aile ve Soyal Politikalar Bakanlığı Gülben Ergen'in yaptığı paylaşımla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gülben Ergen, ifade vermek üzere bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Yaklaşık bir saat Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Ergen işlemlerin ardından açıklama yaptı.

 

'ANNE VE KIZI ŞU ANDA HAYATTA DEĞİLLER'

 

Ergen, "Sosyal medyada bir paylaşımda bulundum bir annenin çağrısı üzerine. O anne, 'Gülben Hanım'a buradan çağrımdır; Gelsin ne durumda olduğumuzu, çocuğumuzu yerinde görsün' dedi. Ramazan ayında anneyi evinde ziyaret ettim. Arkadaşlar anne ve kızı şu anda hayatta değiller. 'Can güvenliğimden korkuyorum' diyen anne kız şu anda hayatta değil. Ben bununla ilgili ifade veriyorum. Çok üzgünüm, kırgınım ama savcı bey, avukatımın da söylediği gibi son derece nezaketle, anlayışlı bir şekilde; ziyaretimi, ne zaman gittiğimi, ne konuştuğumu, ne gördüğümü sordu. Ben de ne yaşadığımı ve ne gördüğümü Savcı Bey'e dikkatle ve özenle anlattım. Kırgın ve üzgünüm. Ben Rojin Kabaiş için de adalet bekliyorum. Çocuklar, kadınlar ve kızlarla ilgili duyarlılığım artarak devam edecek. Ben bu ülkenin sanatçısıyım, bu ülkenin vatandaşıyım, bu ülkede bir derneğin kurucusu ve başkanıyım. Çocuklar üzerine hassas bir kadınım ben. Bu hassasiyetim son bulmayacak. Ama üzgün müyüm? Üzgünüm. Kırgın mıyım? Kırgınım. İçeride ifade verirken üzülmedim ve kırılmadım, evet anlayışla bana soru soruldu. Ben de anlayışla ve özenle cevap verdim ama unutmayalım ki bir anne ve kız hayatta değiller şu anda" dedi.

 

Gülben Ergen açıklamaları sonrası adliyeden ayrıldı.

