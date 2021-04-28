Mersin Mezitli TOKİ konut kura sonuçları! Mezitli TOKİ kura çekilişi isim listesi
Mersin Mezitli TOKİ kura sonuçları. TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Mersin Mezitli konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Mersin Mezitli konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Mersin Mezitli TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Mersin Mezitli kura sonucu sorgulama…
TOKİ Mersin Mezitli kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİMersin Mezitli'de hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Mersin Mezitli TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın
TOKİ Mersin Mezitli kura sonuçları (2 + 1)
Fadime Aktaş
Sercan Ak
Faruk Öner
Türkan Erkara
Mustafa Sırkıntı
Zeynep Baran
Fikar Taç
Sedat Aydın
İsa Elçi
Sabri Ayton
Mehmet Nuri Genç
Emine Seçkin
Mehmet Şişman
Hüseyin Yıldırım
Caner Mehmet Topuz
Alaattin Alp
Bediha Birsen
Kadriye Pekin
Meryem Öztaş
Mustafa Hüseyin Gül Toki'den konut çıkan isimlerden bazıları
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.
3+1 kurada çıkmayanlar 2+1 lerden alabilir mi?
Konut tipi (2+1-3+1) seçimleri yalnızca başvuru döneminde yapılabilmektedir.