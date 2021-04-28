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Ekonomi Mersin Mezitli TOKİ konut kura sonuçları! Mezitli TOKİ kura çekilişi isim listesi
Ekonomi

Mersin Mezitli TOKİ konut kura sonuçları! Mezitli TOKİ kura çekilişi isim listesi

Mersin Mezitli TOKİ kura sonuçları. TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Mersin Mezitli konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Mersin Mezitli konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Mersin Mezitli TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Mersin Mezitli kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:30:00 - 2021-04-28 14:30:34
Mersin Mezitli TOKİ konut kura sonuçları! Mezitli TOKİ kura çekilişi isim listesi

TOKİ Mersin Mezitli kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİMersin Mezitli'de hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Mersin Mezitli TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Mersin Mezitli kura sonuçları (2 + 1)

Fadime Aktaş

Sercan Ak

Faruk Öner

Türkan Erkara

Mustafa Sırkıntı

Zeynep Baran

Fikar Taç

Sedat Aydın

İsa Elçi

Sabri Ayton

Mehmet Nuri Genç

Emine Seçkin

Mehmet Şişman

Hüseyin Yıldırım

Caner Mehmet Topuz

Alaattin Alp

Bediha Birsen

Kadriye Pekin

Meryem Öztaş

Mustafa Hüseyin Gül Toki'den konut çıkan isimlerden bazıları

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.

3+1 kurada çıkmayanlar 2+1 lerden alabilir mi?

Konut tipi (2+1-3+1) seçimleri yalnızca başvuru döneminde yapılabilmektedir.

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