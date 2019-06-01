Mersin lise taban puanları 2019 Mersin lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Mersin lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Mersin lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019. YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lises taban puanları YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen LisesiFen Lisesi taban puanları TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi taban puanları AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi taban puanları MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi taban puanları TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi taban puanları ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi taban puanları MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi taban puanları SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi taban puanları ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi taban puanları YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları taban puanları TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları Lise taban puanları için tıklayınız

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