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Mersin lise taban puanları 2019 Mersin lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Mersin lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:18
Mersin lise taban puanları 2019 Mersin lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Mersin lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lises taban puanları

YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi taban puanları

AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi taban puanları

MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi taban puanları

TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi taban puanları

ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi taban puanları

SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi taban puanları

ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi taban puanları

YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları taban puanları

TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

 

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:18
  1. İstanbul
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