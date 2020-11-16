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Aktüel Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" eserinin prömiyerini sahneleyecek
Aktüel

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" eserinin prömiyerini sahneleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:52:42 -
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" eserinin prömiyerini sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), opera ve bale sanatçılarının birlikte hazırladığı "Yerelden Evrensele" eserini ilk kez seyircisiyle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Yerelden Evrensele" adlı, anlatımlı konserin prömiyeri, 19 Kasım saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü Wolfgang Amadeus Mozart, Ahmet Adnan Saygun, Ludwig Van Beethoven ve Neşet Ertaş'ın eserlerinin "ses" bulacağı etkinlikte, çeşitli türkü ve aryalar seslendirilecek.

MDOB sanatçıları Saliha Aktaş, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk'in solist olarak sahne alacağı eserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan, rejisörlüğünü Volkan Ersoy, rejisör yardımcılığını MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer üstlenecek.

Konserde MDOB orkestrası ve korosu ile opera ve bale sanatçıları da sahneye çıkacak.

Programda, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.


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