  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin Devlet Opera ve Balesi verdiği konserle Atatürk'ü andı
Aktüel

Mersin Devlet Opera ve Balesi verdiği konserle Atatürk'ü andı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:58:02 -
Mersin Devlet Opera ve Balesi verdiği konserle Atatürk'ü andı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Akdeniz Belediyesi iş birliğiyle Çamlıbel'de açık havada ücretsiz gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstlendi.

MDOB orkestrası ve kadın korosu ile Selva Erdener (soprano), Ezgi Karakaya (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor) solist olarak sahne aldığı konserde, Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Kanun sanatçısı Hakan Güngör'ün de eşlik ettiği konserde, bestesi Turgay Erdener'e ait Afife Balesi'nden seçmeler, düzenlemesi Turgay Erdener'e ait "Çalın Davulları", "Bülbülüm", "Yarim Senden Ayrılalı" ve "Çarşambayı Sel Aldı" eserleri ile düzenlemesi Serdar Yalçın'a ait "Neredesin Sen" eseri seslendirildi.

Atatürk'ün en sevdiği Giacomo Puccini'nin "E Lucevan le stelle" aryasının da yer aldığı konserde sosyal mesafe kuralına göre oturuldu, hijyen ve maske koşullarına dikkat edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler
Gündem

Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ'a ilişkin varılan anlaşmayı değerlendirdi. "1991’e ..
Engin Özkoç’u, Gökhan Özoğuz’u Hayko Cepkin’i ve dahası… Mustafa Kemal’i anana da saldırdılar
Gündem

Engin Özkoç’u, Gökhan Özoğuz’u Hayko Cepkin’i ve dahası… Mustafa Kemal’i anana da saldırdılar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP yandaşı Gökhan Özoğuz ve Hayko Cepkin gibi isimler, Mustafa Kemal’i anan kişi AK Partili olunca solcu..
Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!
Gündem

Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!

Logosunda Mustafa Kemal’in gözlerini kullanan ve Kemalist olmakla övünen Sözcü Gazetesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı karalamak isterken b..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay