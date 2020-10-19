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Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalesini Karsan kazandı
Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalesini Karsan kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:55:50 -
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalesini Karsan kazandı

İSTANBUL (AA) - Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 73 adet otobüs ihalesine en iyi teklifi vermesinin ardından sözleşme davetinin kendilerine bugün iletildiğini, teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Karsan'ın Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca düzenlenen otobüs ihalesinin kazanılmasına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24 Temmuz'da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere çevre dostu sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıtlı 63 adet 12 metre (solo) ve 10 adet 18 metre (körüklü) otobüs satın alınma işi ihalesine en iyi teklifin şirket tarafından verildiği anımsatıldı.

İhale bedelinin 127 milyon 922 bin 100 lira olduğu aktarılan açıklamada, "İlgili otobüslerin 2 yıl süreyle garanti, bakım onarım ve temizlik işlemlerinin de üstlenildiği ihale için ihale merci tarafından sözleşme daveti bugün itibarıyla şirketimize iletildi. Sözleşme, yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacak. Söz konusu ihaleyle ilgili teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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