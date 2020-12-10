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Aktüel Mermerciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Mermerciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:05:03 -
Mermerciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünyaca ünlü mermeriyle ünlü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki mermerciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlçede bir mermer işletmesinde çalışan mermerciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çalışanlardan Uğur Ersöz, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra yaşam kategorisinde, Dante Diosina Jr'nin çektiği "Filipinler'de yanardağ patlaması", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını seçti.

Mermercilerin haber kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı oldu.

Uğur Ersöz, Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları oylamasında yarışan çalışanları tebrik ederek, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu sözlerine ekledi.

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