  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mermer yüklü TIR yangını korkuttu
Yerel

Mermer yüklü TIR yangını korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-06-10 12:54:00 -
Mermer yüklü TIR yangını korkuttu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer yüklü TIR'ın alt geçitten geçişi sırasında balatalardan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Olay, Yatağan girişindeki alt geçitten Çine istikametine seyir halinde iken meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, TIR rampayı çıkarken balatalardan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale ederek, kasası yanan TIR'ı tamamen söndürdü ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Türkiye'den yangınlara karşı yüksek teknoloji önlemi! Otağ özellikleriyle dikkat çekiyor
Türkiye'den yangınlara karşı yüksek teknoloji önlemi! Otağ özellikleriyle dikkat çekiyor

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'den yangınlara karşı yüksek teknoloji önlemi! Otağ özellikleriyle dikkat çekiyor

Anız yangını ormana sıçradı
Anız yangını ormana sıçradı

Yaşam

Anız yangını ormana sıçradı

Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu, 360 dönüm buğday küle döndü
Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu, 360 dönüm buğday küle döndü

Aktüel

Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu, 360 dönüm buğday küle döndü

Ceylanpınar TİGEM'e ait ekili arazide yangın!
Ceylanpınar TİGEM'e ait ekili arazide yangın!

Yerel

Ceylanpınar TİGEM'e ait ekili arazide yangın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23