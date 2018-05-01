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Mermer tezgah nasıl temizlenir?

Mermer tezgahlar düzenli olarak temizlenmediğinde sararmaya başlarlar.

01 Mayıs 2018 Salı 14:28
Mermer tezgah nasıl temizlenir?

MERMER TEZGAH NASIL TEMİZLENMELİ?

Mermer tezgahınız sararmaya başladıysa limon ve tuzla ovarak rengini açabilirsiniz. Bunun dışında hem parlamasını hem de üzerinde bulunan mikropların kırılmasını istiyorsanız limon ve karbonatı karıştırıp bir macun haline getirin. Oluşan karışım ile tezgahın üzerini ovalayın. Tezgahınız ilk günkü gibi tertemiz olacaktır.

GRANİT TEZGAH NASIL TEMİZLENMELİ?

Şık görünümleri nedeniyle çok sık tercih edilen granit tezgahlar aynı zamanda çok çabuk da kirlenirler. Bu nedenle granit tezgahları sık sık temizlemeye dikkat edin. Her gün düzenli olarak ılık su ve sıvı sabun ile yıkayın.

Bunun dışında farklı bir yöntemde uygulayabilirsiniz. Bunun içinde kabartma tozu ile ılık suyu karıştırın. Karışım ile tezgahınızın üzerini temizleyin.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:28
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