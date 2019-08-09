Marmara Adasında düzenlen 19. Uluslararası Mermer Heykel sempozyumu sona erdi.

Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, ESİT Enerji A.Ş. ve Marmara Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi. Saraylar Mahallesi’nde 19. Uluslararası Heykel Sempozyumu kapanış programı Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz’un ‘da katılımıyla, Abroz Masal Park’ta yerini alan heykellerin açılışı ile başladı. Adanın yerel sanatçılarından Hasan Dinçer, Yunanistan yöresel halk oyunu ekibi ve İmera sahne alarak izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Sona eren sempozyumun ardından kısa bir konuşma yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara Denizi’ne adını veren mermerin, Balıkesir ili ile Marmara ilçesinin hem yurt içi, hem yurt dışında tanıtımının sağlanmasında önemli bir katkı sağlayan bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen tük kuruluşlara teşekkür etti.