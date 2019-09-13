Merkez’den rantiyecilere 325 puanlık tokat

Akit Ekonomi

Finansal istikrarı sağlamaya odaklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan indirerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye çekti.

Ilımlı toparlanma sürüyor

Kuruldan yapılan açıklamada son ekonomik verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının devam ettiğine, yatırımların zayıf seyrini koruduğuna ve özel tüketimin kademeli olarak katkısını arttırdığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.”

Enflasyon görünümü iyileşiyor

Açıklamada gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarında genişlemeye gittiği hatırlatıldı. Bu durumun gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklediğine işaret edildi. Ayrıca Türkiye’de enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu vurgulandı.

Dolar dengeye oturdu

TCMB, PPK’nın faiz oranını 325 baz puan indirmesi döviz ve altın piyasalarına pozitif etki etti. Yerli ve yabancı yatırımcılarca satın alınan indirimin rolüyle dolar dün bir ara 5.66, Euro 6.21 lira, gram altın 276 liraya geriledi. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi ise prim yaparak 103 bin puan sınırına dayandı.

İş dünyası karardan memnun! Canlanmayı hissediyoruz

l Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Merkez Bankası yeni yönetimi piyasaların nabzını iyi okuyor. Tüm kötü senaryolara rağmen gerçekleri görerek, faiz konusunda doğru kararlar vermeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi piyasalara moral oluyor. Unutmayalım ki ekonomileri ayakta tutan ana argümanlardan biri de moraldir. Piyasalardaki canlanmayı bizler de hissetmeye başladık. İnşallah 2020 Şubat ayı sonrası bunu daha da canlı hissedeceğiz.

Karar olumlu

l İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Merkez Bankamızın enflasyondaki son gelişmeler ve süreç beklentilerine uygun olarak aldığı ikinci faiz indirim kararını olumlu buluyoruz. Ekonomik aktivitenin, özellikle de reel sektörümüz ve sanayimiz açısından en önemli negatif faktörü yüksek faizlerdir. Dolayısıyla alınan bu kararların piyasalarımıza ve reel sektörümüze de aynı oranlarda yansımasını beklemekteyiz.”

Normalleşme süreci ivmelenecek

l TİM Başkanı İsmail Gülle: Beklentilerin üzerinde gelen faiz indiriminin üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın heyecanla beklediği bir hamle oldu. Bu kararla birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir.

Motivasyonumuz yükseldi

l Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Faizde indirime gidilmesi ve bunun kredi faizlerine yansımasını reel sektör olarak olumlu buluyoruz. Özel sektör bankalarının da sürece dahil olmalarını, faiz indirimi gerçekleştirmelerini bekliyoruz.

Sıra bankalarda

l TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Merkez Bankası’nın cesur bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmesi, iş dünyasına moral veriyor. Kurumun faiz indirim kararı bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürecektir. Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar.”