Merkez’den enflasyon mesajı! Daha da düşecek

TCMB raporunun en dikkat çekici detayı, güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmesi oldu. Raporda, “Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mevcut seyir olumlu

“Tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,86 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,64 puan düşerek yüzde 15,01’e gerilemiştir. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olurken, gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Türk Lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme, emtia fiyatları ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir. Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur. Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir.”

Enerjinin etkisi düşük kalacak

Raporda, enerji grubu fiyatlarının ağustos ayında yüzde 0,34 oranında arttığına atıfta bulunularak, “Bu dönemde, Türk Lirasındaki ılımlı seyir ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak düşen akaryakıt fiyatları, doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin etkisini sınırlamıştır. Eylül ayında doğalgaz fiyatlarında yapılan ayarlamanın yukarı yönlü etkisine rağmen, enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkisiyle gerilemeye devam edeceği öngörülmektedir” denildi.

OECD de olumlu rapor yayımladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ticaret savaşı ve politika belirsizlikleri nedeniyle küresel ekonomi ve dünyanın önde gelen ülkelerine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 öngörüsünü yukarı yönlü güncelledi.

OECD’nin “Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu”nda Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0,3 daralacağı öngörüldü. Bu oran bir önceki raporda yüzde eksi 2,6 olarak tahmin edilmişti. Bu da Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüde 2,3 puanlık iyileşmeye işaret etti. Öte yandan Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmin değiştirilmedi. Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyüdüğüne işaret edilen raporda, geçici bütçe ve bütçesel harcamaların yanı sıra turizm ihracatının büyümeye destek sağladığı vurgulandı. Yatırımların daraldığı, kredi büyümesinin ise zayıf kaldığı belirtilen raporda, mali politikalardaki yumuşamanın büyümeyi 2020’de yüzde 1,5’in üzerine taşıyacağı ifade edildi.

Fed Başkanından faiz indirimi sürecek sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisini ilerleyen dönemde zayıflaması durumunda daha fazla faiz indiriminin gelebileceğini, bankanın faizde hareket yönünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi. Fed’in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmesinin ardından basın toplantısına katılan Powell, “Eğer ekonomi terse dönerse daha geniş çaplı bir faiz indirim dizisi uygun olabilir” dedi. Faiz oranlarının düşürülmesinin ekonominin gücünün korunması ve risklere karşı güvence oluşturması amacıyla uygulandığının altını çizen Powell, ekonominin temel görümünün olumlu, istihdam piyasasının ise güçlü olduğunu kaydetti. Powell, bu hafta piyasalarda finansman baskısının yükseldiğini belirterek, faiz oranlarının uygun aralıkta tutulması için gerekli operasyonların uygulanmasına devam edileceğini bildirdi.