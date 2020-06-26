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Aktüel

Merkez üssü Manisa olan deprem birçok ilde hissedildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:49:41 -
Merkez üssü Manisa olan deprem birçok ilde hissedildi

İZMİR (AA) - Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi birçok ilde hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saruhan ilçesi olduğu bildirildi.

Manisa merkezli deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.


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