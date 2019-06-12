Merkez, faizle beslenenlere arka çıkmamalı

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Para Politikası Kurulu’nun bugünkü toplantısına dikkat kesildi. Toplantıda son gelişmeleri masaya yatıracak olan kurulun faiz oranlarını arttırıp arttırmayacağı da merak konusu. Muhtemel bir faiz artışının hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) sekte vuracağını; rantiyecilerin menfaatine olacağını belirten ekonomistler, TCMB’yi dikkatli ve sorumlu davranmaya davet ediyor.

Hükümetten etkin politika

AA Finans Analisti İslam Memiş, ekonomiyi güçlendirmek için alınacak her kararın büyük önem taşıdığını dile getirdi. TCMB’nin piyasada dengeyi ve istikrarı sağlamak için gerekli her adımı attığına işaret eden Memiş, “Şimdi top hükümette. Artık ekonomi yönetiminin sunduğu teşviklerin, açıkladığı paketlerin uygulamaya geçip geçmeyeceği takip edilecek” dedi.

Merkez Bankası’nın bu süreçte faiz oranlarını artırmayacağını kaydeden Memiş, “Aksi bir adım rantiyecileri sevindirir” uyarısını yaptı.

Ekonomik saldırı uyarısı

Dünyada rüzgârın Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin lehine estiğinin altını çizen Memiş, şöyle devam etti: “Yakın zamanda Amerikan Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz indirimi yapılabileceği açıklaması geldi. Bu açıklama kurumun sene sonuna kadar faiz arttırımına gitmeyeceği yorumlarını beraberinde getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminden Sayın Binali Yıldırım’ın galip çıkması halinde ekonomimizi hedef alan saldırılar tekrar başlayabilir. Bu da kurda bir miktar artışa neden olabilir. İşte böyle bir ortamda TCMB’nin faizleri yükseltmemesi bir başarı olarak görülmelidir. Şu anda doğru olan kurumun kendi haline bırakılmasıdır. Nihayetinde TCMB’nin elindeki silahı sık sık kullanma lüksü yok.”

Temmuz’da indirim gelebilir

Piyasa analisti Burçak Gezgin ise Merkez Bankası’nın bu ay faiz indirimine gitmeyeceğini ifade etti.

“Enflasyon yüz 22’lerden yüzde 18’lere geriledi, faizlerin de aşağı çekilmesi beklentisi oluştu” diyen Gezgin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ancak PPK bu ay bekle gör modunda kalacaktır. Faiz oranlarına herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. Bu eğilimde kuşkusuz İBB seçimleri ve siyasi belirsizlik de önemli rol oynuyor. Ama önümüzdeki aylarda faiz indirimi gündeme gelebilir. Temmuz ayında bu yönde bir karar çıkabilir.”