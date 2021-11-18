Merkez faizi düşürdü faiz lobisinin sesi Kılıçdaroğlu zıpladı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Faiz kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından faiz lobisinin sesi oldu.
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte dolar ve ekonomi üzerinden Türkiye'ye operasyon çeken faiz lobisi adeta çılgına döndü. 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, faizin düşürülmesinden rahatsız oldu.
Twitter'da faizcilerin sesi oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
Merkez'in faizi düşürmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu faiz lobisinin sesi oldu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu "Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim" paylaşımında bulundu.