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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Haziran ile biten haftada 2 milyar 230 milyon dolar azaldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:05
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Haziran ile biten haftada 2 milyar 230 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 21 Haziran ile biten haftada 397 milyon dolar azalarak artarak 97 milyar 10 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 530 milyon dolar azalarak 75 milyar 755 milyon dolardan 74 milyar 225 milyon dolara düştü.


Altın rezervleri ise 21 Haziran haftasında 1 milyar 133 milyon dolar artışla 21 milyar 652 milyon dolardan 22 milyar 785 milyon dolara yükseldi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:05
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