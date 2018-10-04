Merkez Bankası'nın rezervi açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Eylül'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 640 milyon dolar artışla 66 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 21 Eylül ile biten haftada 66 milyar 349 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 166 milyon dolar gerileyerek 17 milyar 833 milyon dolardan 17 milyar 667 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 474 milyon dolar artışla 84 milyar 182 milyon dolardan 84 milyar 656 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler

27.01.2017 15.315 92.517 107.832

24.02.2017 16.011 91.089 107.100

31.03.2017 17.102 88.578 105.680

28.04.2017 17.748 84.987 102.735

26.05.2017 17.961 86.971 104.932

30.06.2017 18.512 90.197 108.709

31.08.2017 20.509 91.483 111.992

29.09.2017 20.441 91.503 111.944

27.10.2017 21.420 95.481 116.901

24.11.2017 22.595 96.350 118.945

29.12.2017 23.542 84.111 107.653

26.01.2018 25.341 91.392 116.733

23.02.2018 25.241 88.655 113.896

30.03.2018 25.345 84.702 110.047

27.04.2018 25.189 87.573 112.762

25.05.2018 24.470 83.762 108.232

29.06.2018 22.836 75.566 98.402

27.07.2018 22.282 78.330 100.612

31.08.2018 18.435 70.414 88.849

07.09.2018 18.580 70.173 88.753

14.09.2018 18.654 68.921 87.575

21.09.2018 17.833 66.349 84.182

28.09.2018 17.667 66.989 84.656