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Ekonomi Merkez Bankası'nın reeskont kredisi kararı sonrası Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama
Ekonomi

Merkez Bankası'nın reeskont kredisi kararı sonrası Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-12 11:31:00 -
Merkez Bankası'nın reeskont kredisi kararı sonrası Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin, 'Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor.' ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 aylık sürede ihracatçılara yönelik günlük kredi limitini 10 kat artırdıklarına işaret etti.

Bakan Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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