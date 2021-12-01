Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar, euro ve altın çakıldı
Döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Hamle sonrası dolar 13,80'den 12,69'a geriledi.
Yükselişini sürdüren Dolar, dün akşam 14 TL'yi aşarak rekor kırmıştı. Dolar, bugün de 14 TL sınırlarında hareket ederken Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi.
Doğrudan satım müdahalesi
Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleri kullanıldı.
Dolar, euro ve altın çakıldı
Merkez'in müdahalesine dolar, euro ve altın anında çakıldı. Müdahale öncesi 13,80'den işlem gören dolar kuru, açıklama ile birlikte 12,69'a geriledi.
790 lirayı gören altının gram fiyatı ise, 715'e kadar geriledi.
Aynı sert düşün euroda da görüldü. Euro, 15.48 seviyesinden 14,35'e çakıldı.