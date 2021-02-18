Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı. Faiz kararının ardından Dolar/TL 6,94-6,95 seviyelerinde yatay seyrediyor. Euro/TL ise 8,34'ün üzerinde işlem görüyor.
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizinin yüzde 17'de sabit tutulması kararının ardından dolar kuru, an itibarıyla 6,93 seviyesini gördü. Euro 8,34 lira, gram altın ise 398,89 liradan işlem görüyor.
ABD tahvil faizleri kaynaklı dolara yönelim ve riskli varlıklardan kaçış hafta başında piyasalarda sert satışları beraberinde getirirken bugün Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı piyasada yön belirleyici olarak izlendi.