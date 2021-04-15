Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verdi

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından beklentilerini paylaştı.

Dolar endeksi ve dolar/TL'deki gelişmeleri de yorumlayan Paksoy, kur ile ilgili "8'in altında kalıcı fiyatlamalar görebilirsek bu bize rahatlama getirecektir." diyerek önemli teknik seviyeleri açıkladı.

Borsa İstanbul'daki gelişmeleri de değerlendiren Paksoy, endekste gidişatı ve kritik seviyeleri yorumladı. Paksoy, bankacılık endeksine dair de yorumlarda bulundu.

"Orta ve uzun vadede gram altının fiyatı..."

Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin "1750-1780, 1800'ün üzerine atarsa ons altında yeni bir dönem başlayabilir. 1650 bantlarına gelirse 1500'lere filan gerileyebilir. Pandemiyi artık geride bırakmak hepimiz için önemli bir hale geldi. Umarım pandemi bir an önce geride kalır. 'Gram altında alım fırsatı devam edecek' demiştik. Bu sürüyor. Altın için 470-500 hedefleri olabilir. Orta ve uzun vadede kesinlikle portföylerde olmalı. Bu senaryo masada. 500'e yaklaşımlar olabilir. Orta ve uzun vadede 500-550 seviyelerini bekliyorum. Bu iyi bir potanisyel demek" dedi.