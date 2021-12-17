  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı belli oldu

Merkez Bankası doların 17 lirayı aşmasının ardından piyasaya 5. kez müdahale etti. Son müdahalenin büyüklüğünün 2 milyar dolar olduğu belirtilirken, yapılan 5 satışın toplamı ise 6 milyar 300 milyon doları buldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 19:44:00 - 2021-12-17 19:47:48
Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı belli oldu

Merkez Bankası, doların 17 TL'yi aşıp 17,17'yle rekor kırmasının ardından piyasaya beşinci müdahalesini yaptı. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

Doğrudan müdahale geldi

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

5 müdahalenin toplamı 6 milyar doları aştı

Bloomberg HT, Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2 milyar dolar olabileceğini belirtti. Merkez'in son dönemde yaptığı 5 satışın toplam değeri 6 milyar 300 milyon dolar oldu.

Dolardaki düşüş kısa sürdü

Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 17,17 seviyelerde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 16,30'lara kadar geriledi. Daha sonra tekrar yükselişe geçen kur 16,46'dan işlem görüyor.

17 günde 5. müdahale

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti.

İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü. 10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13,95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13,90'lı seviyelere gelmişti.

13 Aralık tarihinde dördüncü kez müdahale yapıldı. Müdahale öncesi 14,60 seviyesinde bulunan dolar, müdahaleyle birlikte 14,10'lu seviyelere geriledi. Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle 17 günde piyasaya 5. kez müdahale etmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay