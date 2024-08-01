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Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni TL kararı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni TL kararı!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 15:46:00 - 2024-08-01 16:14:50
Merkez Bankası'ndan yeni TL kararı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası( TCMB), piyasadaki fazla olan Türk Lirası için yeni adım attı. Buna göre gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açabilecek.

Piyasalarda fazla likidite ve gecelik faizler yakından takip edilmeye devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir adım geldi.

Yeni adım ile sterilizasyon araçlarına güniçi ek TL depo alım ihaleleri eklendi. Karar ile piyasadaki fazla Türk Lirası'nın azaltılması hedefleniyor.

TCMB, bankalara gönderdiği yazıda, "Sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılması amacıyla 11.00-11.30 saatleri arasında düzenlenen TL depo alım ihalelerine ek olarak, gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabilmesine" karar verildiğini duyurdu.

FAZLA LİKİDİTE 220 MİLYAR LİRA

TCMB'nin yeni adımı gecelik faizlerin koridorun alt bandına yaklaşmasıyla birlikte geldi. Piyasalarda süreç yakından takip ediliyordu.

Fazla likidite dün itibarıyla 220 milyar TL civarındaydı. Gecelik faiz ise dün yüzde 47,02 ile faiz koridorunun alt bandına geldi.
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Temmuz ayında bir hafta boyunca politika faizinin altına kalan gecelik faiz, depo ihalelerinin desteğiyle yeniden yüzde 50 seviyesinin üzerine çıktı ancak kalıcı olamadı.

Mart ayında faiz koridorunun alt bandı yüzde 47, üst bandı yüzde 53 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, geçen hafta döviz alımı içeren Türk Lirası swap işlemlerini tersine çevirmiş ve satış yönlü ihalelere başlamıştı.

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