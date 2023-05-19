Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Döviz talebini azaltmaya yönelik yeni bir adım atan Merkez Bankası, bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 düşürdü.
Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik bir adım daha attı.
Merkez Bankası'ndan sözlü talimatla bankalara bildirilen karara göre, bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı.
Bunun yanı sıra bankalardan firmaların acil olmayan döviz talebinin TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi işlemlerine yönlendirilmesi istendi.
Kur korumalı mevduat hesaplarında vade sonunun gelmesi itibarıyla döviz talebi arttı. Merkez Bankası'nın adımları, bu talebi durdurma çabası olarak değerlendiriliyor.
Merkez Bankası seçim öncesinde kurumsal döviz satışını kısıtlayan kararlar almıştı. Hafta başından itibaren de bazı adımlar atmış; menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklikler olmuştu. Dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü gerçek kişiler için yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı. 28 Temmuz sonrası bu oran yüzde 30'a yükselecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ayrıca menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişlemişti. Nakit avans ve kuyum harcamaları bu kapsama alınmıştı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Ekonomi
TCMB döviz rezervleri azaldı, altında tahminini rezervler arttı: Kimse beklemiyordu, gündemi altüst etti!
Ekonomi
İslam Memiş görev ve politika değişecek diyerek demeç verdi! TCMB faiz kararı ne olacak? Altında çarpıcı sözler