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Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:39
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Merkez Bankası enflasyon rakamının duyurulması sonrası açıklama yaptı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:39
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