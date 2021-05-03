Merkez Bankası'ndan kritik altın kararı! Yeniden başlıyor

Türkiye'nin, altın potansiyeli 6 bin 500 ton dolayında bulunuyor. Bunun yaklaşık bin 500 tonu rezerve dönüştürüldü.

2020 yılında altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Yıllık 42 ton üretim yapıldı. 5 yıl içinde yıllık üretimin 100 tona çıkartılması hedefleniyor.

Türkiye’de, 18 işletme değişik sahalarda altın üretiyor. Üretilen altının tamamı, 4 rafineride saf hale getiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2017 yılından 2020 yılının Kasım ayında dek Türkiye’de üretilen altının tamamını Londra’da geçerli uluslararası ons fiyatı üzerinden Türk Lirası ödeyerek satın aldı. Banka, geçen yıl kasım ayında alımı durdurdu.

Yeniden alacak

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre TCMB, 6 ay aranın ardından yeniden yerli üretim altın alımına başlıyor. Banka, bu konudaki kararını üreticilere ve ilgili işletmelere iletti. Altın sektörü temsilcileri, “Merkez Bankası, 2020 yılının Kasım ayında yerli üretim altın alımını durdurmuştu. Bugüne dek de altın almadı. İşletmeler, yasa gereği üretilen altını borsaya kote bankalara ya da finansal kuruluşlara sattı. Merkez Bankası’nın, bu ay ön alım hakkını kullanacağı ve yerli üretim altın almaya başlayacağı mesajı iletildi” dedi.

Altın satışı

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk çeyrekte en fazla altın satışı yapan merkez bankası oldu.

Raporda, TCMB’nin altın rezervlerinin 2021'in ilk çeyreğinde 31.5 ton azalarak 512.5 tona düştüğü belirtilirken, art arda üç çeyrektir net satıcı konumunda bulunduğu da vurgulandı.

Filipinler 24.9 ton altın satışıyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada 6.7 ton satışla Birleşik Arap Emirlikleri geliyor.

Rapora göre, Türkiye’de külçe altın, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınına olan talep, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 23.3 ton artarak 44.3 ton olarak gerçekleşti.