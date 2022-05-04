Merkez Bankası'ndan korkutan rapor! "Yandım Allah" dedirtecek

Merkez Bankası (TCMB), buğday fiyatının artması nedeniyle önümüzdeki 4 ay boyunca ekmek, makarna, un, bulgur ve tahıl ürünlerindeki zamların devam edeceğini duyurdu.

Merkez Bankası, zamlı buğdayın başta ekmek olmak üzere tahıl fiyatlarını artıracağını, bunun da tüketici enflasyonunda 17 puanlık artışa yol açacağını hesapladı.

TCMB, yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle de, kırmızı ve beyaz et ile yumurta, süt ve süt ürünlerinde de yeni zam riski oluştuğunu rapor etti.

Merkez Bankası, buğday ve yem fiyatlarının gıda enflasyonuna etkisini ortaya koyan kritik bir analiz çalışması yayımladı. Çalışmada, önümüzdeki dönemde yaşanacak gıda zamlarına ilişkin şu tespitler yapıldı:

Savaş riskleri canlı tutuyor

“2020 yılında yaşanan kuraklık ve döviz kurundaki artışla beraber ekmeklik buğday fiyatları artış eğilimine girmiştir. Devam eden jeopolitik görünüm, uluslararası buğday fiyatları ve tedarik sıkıntıları kanalıyla ekmek, makarna, un, bulgur ve fırın ürünleri üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Rusya-Ukrayna çatışmasının etkisiyle 23 Şubat-18 Nisan arasında yurtiçi ekmeklik buğday fiyatları yaklaşık yüzde 28.3 oranında artmıştır. Teknik tahminler yurtiçi buğday fiyatlarındaki yüzde 10 oranındaki bir artışın tüketici ekmek-tahıl enflasyonuna yansımasının 4 aylık bir süre zarfında 6 puan civarında olduğuna işaret etmektedir. 23 Şubat-18 Nisan arasında buğday fiyatlarının yüzde 28.3 arttığı dikkate alındığında, diğer faktörlerin (kur, mazot, tedarik zinciri) etkisi sabitken bu gelişmenin ekmek tahıl grubuna olası ek etkisinin 17 puan civarında olacağı hesaplanmaktadır.”

Beyaz et ve yumurta da etkilenir

Merkez Bankası çalışmasında, tahıl ve yağlı bitkilerdeki fiyat artışlarının yurtiçi yem fiyatlarını, bunun da kırmızı ve beyaz et, yumurta ile süt ve süt ürünleri üzerinde zam baskısı oluşturduğu belirtildi. Çalışmada, “Bu durum dikkate alındığında, jeopolitik gelişmeler dış fiyat baskıları kanalıyla tüketici gıda fiyatları üzerinde kayda değer etkiler oluşturmaktadır” denildi.