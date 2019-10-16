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Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı kararı

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranında sınırlamaya gitti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:51
Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı kararı

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.

TCMB tarafından "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ"de yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, kredi faiz oranları ve sağlanacak diğer menfaatler bölümünde yer alan maddelerde düzenleme yapılarak, üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır getirildi.

Bu kapsamda bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye iş yeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenecek.

1 Kasım'da başlıyor

Daha önce bankalar tarafından herhangi bir üst sınır olmadan serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına ilişkin tebliğe yeni bir madde de eklendi. Söz konusu madde tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemez.

Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1,60'lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür."

Tebliğ, 1 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:51
  1. Merkez Bankası
  2. kredi kartı komisyon
  3. kredi kartı komisyon ücreti

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