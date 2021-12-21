  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş karar! BAE Dirhemi ve Azerbaycan Manatı kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş karar! BAE Dirhemi ve Azerbaycan Manatı kararı

Merkez Bankası tarafından 'Alım Satıma Konu Olmayan Dövizler' arasında bulunan Azerbaycan Yeni Manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi Resmi Gazete’de yayımlanan tabloya göre 'Alım Satıma Konu Olan Dövizler' arasındaki yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 08:22:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş karar! BAE Dirhemi ve Azerbaycan Manatı kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 'Alım Satıma Konu Olmayan Dövizler' arasında yer alan Azerbaycan Yeni Manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Resmi Gazete’de yayımlanan tabloya göre 'Alım Satıma Konu Olan Dövizler' arasındaki yerini aldı.

Güncellenmiş son tablo Resmi Gazete şu şekilde yayımlandı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay