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Merkez Bankası'ndan flaş hamle!

Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi. Söz konusu piyasa 2 Ekim tarihiyle açılacak.

01 Ekim 2019 Salı 23:26
Merkez Bankası'ndan flaş hamle!

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.

İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Swap nedir?

“Swap” kelimesi; değiştirmek, takas etmek anlamına gelir. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılır. Swaplar, nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir.

Swaplar; faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine, döviz kurlarına ve emtia fiyatlarına bağlı olarak işlem görebilir. Çoğu opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swaplar, borsada işlem gören enstrümanlar değildir. Bunun yerine swaplar, tezgah üstü piyasalarda işlem gören sözleşmelerdir.

Döviz swapı ve faiz swapı işlemleri, piyasada karşılaşılan en yaygın swap türleridir.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 23:26
  1. Swap
  2. Merkez Bankası
  3. Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası

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