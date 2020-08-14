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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, Ağustos ayı beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10.22'den yüzde 10.82'ye yükseltti. Merkez Bankası, yıl sonu dolar kuru beklentisini ise 7.02 TL'den 7.26 TL'ye yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:05:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketi verilerine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10.22 düzeyinden yüzde 10.82'ye yükseltti.

TCMB anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.33'ten yüzde 9.70'e yükseltilirken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8.38'den 8.58'e çıktı.

Yıl sonu dolar 7.34 TL

Yıl sonu dolar kuru beklentisini de açıklayan Merkez Bankası beklentisini bir önceki anket dönemindeki 7.02'den 7.26 liraya yükseltti. MB 12 ay sonrası dolar kuru beklentisini de 7.26 liradan 7.68 liraya yükseltti.

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