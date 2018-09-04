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Merkez Bankası’ndan fiyat istikrarı vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini duyurdu.

04 Eylül 2018 Salı 10:51
Merkez Bankası’ndan fiyat istikrarı vurgusu

Merkez Bankası’nın yayınladığı duyuruda, “Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısı 13 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:51
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. TCMB
  3. Para Politikası Kurulu

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