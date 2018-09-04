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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

04 Eylül 2018 Salı 10:33
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı.

 Banka'nın değerlendirmesinde şöyle denildi:

"Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 2,30 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 olmuştur. Gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükselmiştir. Enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları olmuştur. İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlenmiştir.

Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir"

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:33
  1. EKONOMİ
  2. Merkez Bankası

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