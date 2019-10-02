Merkez Bankası’ndan dövize karşı ‘altın swap’ hamlesi TCMB yönetimi, bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi, bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verdi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir. İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir” bilgisine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.