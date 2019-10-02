Merkez Bankası’ndan dövize karşı ‘altın swap’ hamlesi
TCMB yönetimi, bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verdi.02 Ekim 2019 Çarşamba 11:42
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi, bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verdi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir. İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir” bilgisine yer verildi.
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