Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası dövizdeki hareketlilik sonrası bir hamlede daha bulundu.

Merkez Bankası, TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla TCMB bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verdi.

Bankadan yapılan açıklama şöyle: "Türk lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir.

İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."