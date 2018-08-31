Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TCMB bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir." denildi.31 Ağustos 2018 Cuma 12:17
Merkez Bankası, banka bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebileceğini duyurdu.
TCMB'den yapılan yazılı açıklama
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