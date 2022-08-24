Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) cumartesi yayımlanan Resmi Gazete'de ilan edilen düzenlemesinin etkisi kredi piyasasında kendini göstermeye başladı. MB, referans faiz oranını politika faizindeki indirime paralel olarak 98 baz puan düşüşle yüzde 15.34’e çekti. Ticari kredilerde katsayıların işaret ettiği faiz oranları sırasıyla yüzde 22.85’ten yüzde 21.5’e ve yüzde 29.38’den yüzde 27.6’ya indi.

Bankacılık kaynaklarının Bloomberg HT’ye verdiği bilgiye göre kısa vadede ticari kredi faizleri yüzde 20-20,75’e kadar indi. Uzun vadede ise bir süredir sabit faizli kredi kullanımı tercih edilmiyor.

Bankalar bir yandan var olan kredilerin korunmasına çalışıyor. Mevcut kredi stokunda kısa vadenin ağırlığının yüksek olması yıl sonuna doğru vadesi dolacak yüklü miktarda krediye işaret ediyor. Banka yönetimlerinin gündeminde bu kredilerin ne kadarının, nasıl yenileneceği bulunuyor.

Düzenlemenin Temmuz sonundan başlatılarak geriye yürütülmesi bankalarda rahatsızlık yaratıyor. Düzenlemenin geldiği gün ile başlangıç tarihi arasındaki sürede kredide hızlı genişlemiş olan bankaların yeni kredilerde daha iştahsız davrandığı ifade ediliyor.